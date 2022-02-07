Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne'nin lisansını askıya alma konusunda Senegalli oyuncuyla anlaştı. Sakatlığı bulunan Diagne sezonun geri kalanında forma giymeyecek.
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan tecrübeli golcünün Nisan ayında sahalara dönmesi bekleniyordu.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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