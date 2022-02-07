Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özlem Çarıkcıoğlu büyük slalomda 48'inci oldu
[Fotoğraf: AA]
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda alp disiplininde yarışan Özlem Çarıkcıoğlu, büyük slalom mücadelesini 48'nci sırada tamamladı.
Kadınlar büyük slalomda mücadele eden Özlem, ilk inişini 1.15.98, ikinci inişini 1.14.75'lik dereceyle tamamladı.
28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2.30.73'lük derecesiyle 48. sırada yer aldı.
Kadınlar büyük slalomda altın madalyayı İsveçli Sara Hector (1.55.69) kazandı. Gümüş madalya İtalyan Federica Brignone'nin (1.55.97) olurken, bronz madalyayı İsviçreli Lara Gut-Behrami (1.56.41) aldı.
Özlem Çarıkcıoğlu, Türkiye'yi 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da aynı branşta temsil etmiş, müsabakaları 57. sırada tamamlamıştı.
Özlem, 9 Şubat'ta kadınlar slalom müsabakasında yarışacak.
Etiketler: 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
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