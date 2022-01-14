Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."