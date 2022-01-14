Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Cezayirli futbolcu Mehdi Zeffane'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cezayir Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki sağ bek ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Transfer | Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 14, 2022
Mehdi Zeffane’ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/CF2dgFYOtz
Etiketler: Yeni Malatyaspor Transfer Haberleri
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