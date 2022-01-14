Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Mamadou Fall'u kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 30 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Mamadou Fall ile sözleşme imzaladı.
Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
"Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall, sağlık sponsorumuz Liv Hospital’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"
Transfer— KASIMPAŞA (@kasimpasa) January 14, 2022
Son olarak Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden RSC Charleroi’de forma giyen sağ kanat oyuncusu Mamadou Fall Kasımpaşamızda!
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Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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