Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör arayışlarında sona geliyor.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ekip, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan İrfan Buz ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.

İrfan Buz, 2015-2017 yılları arasında yine Malatya ekibinde görev almış, takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.