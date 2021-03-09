Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaştı
Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör arayışlarında sona geliyor.
Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ekip, son olarak Kasımpaşa'da görev yapan İrfan Buz ile anlaştı.
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İrfan Buz ile anlaşma sağladıklarını belirterek, imza aşamasında olduklarını söyledi.
İrfan Buz, 2015-2017 yılları arasında yine Malatya ekibinde görev almış, takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.
Etiketler: Yeni Malatyaspor
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