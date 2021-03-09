Mehmet Altıparmak, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Büyük bir heyecan ve umutla teknik direktörlük görevini kabul ettiğim, kariyerimde her zaman ayrı bir yeri olan Gençlerbirliği Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Geleneklerini çok iyi bildiğim kulübümüzün hak ettiği noktaya gelebilmesi adına çabalarımız oyun olarak olumlu etki yaratsa da skora etki etmeyi başaramadık."

"Dilerim kan değişikliği olumlu saha sonuçlarını beraberinde getirir"

Altıparmak, başkent ekibinin başında 6 maçta görev yaptı.

"Sezon planlaması ve transfer politikaları takım olma olgusunu imkansız hale getirmişken bunları düzeltmek için gereken zaman maalesef sınırlıydı. Dilerim kan değişikliği olumlu saha sonuçlarını beraberinde getirir ve yuvam olarak gördüğüm Gençlerbirliği ligde kalmayı başarır. Görev süremiz boyunca yanımızda olan başta futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, taraftarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve Başkan Sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum."