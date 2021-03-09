Kırmızı siyahlı ekip ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz."

Başkent ekibinde 1 Şubat'ta göreve başlayan deneyimli teknik adam 6 maça çıktı. Gençlerbirliği ile galibiyet elde edemeyen Altıparmak 6 maçta iki beraberlik elde etti.