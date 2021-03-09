Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı ekip ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
"Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz."
Başkent ekibinde 1 Şubat'ta göreve başlayan deneyimli teknik adam 6 maça çıktı. Gençlerbirliği ile galibiyet elde edemeyen Altıparmak 6 maçta iki beraberlik elde etti.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/hD00h83BAu— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 9, 2021
Etiketler: Gençlerbirliği
Sıradaki Haber
Cenk Tosun koşulara başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz