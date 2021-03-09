Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Neymar Barcelona maçında yok
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.
PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean de 10 Mart Çarşamba günü oynanacak mücadelede görev alamayacak.
Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.
Etiketler: Barcelona Şampiyonlar Ligi
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