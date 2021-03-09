PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean de 10 Mart Çarşamba günü oynanacak mücadelede görev alamayacak.

Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.