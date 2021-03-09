IOC'den yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020'ye katılacak sporcuların yaklaşık yüzde 49'u kadınlardan oluşacak.

"Cinsiyet dengesi sağlanan ilk olimpiyat olacak"

IOC Başkanı Thomas Bach, kadınların sporun her alanında bulunması konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

"Olimpiyatlara dört ay kala, spor dünyasında yeni bir dönüm noktasına hazırlanıyoruz. Tokyo 2020, tarihte cinsiyet dengesi sağlanan ilk olimpiyat olacak."

Japonya Olimpiyatlar Bakanı Marukawa Tamayo "Kadınların ve erkeklerin aktif katılımı, herkesin rahatça yaşayabileceği müreffeh ve sürdürülebilir bir toplumun oluşmasına yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.