Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen yarışların büyük slalom 14 yaş altı kategorisinde kızlarda Ayla Sarafin Onal Lang altın, erkeklerde Roy Kalomiti gümüş madalya kazandı.

Slalom kızlar 14 yaş altında Alya Çetintaş, 16 yaş altında Serra Kur Kartal ve erkekler 14 yaş altında Roy Kalomiti gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, antrenörlüğünü Muhammet Ayaz ile Kenan Yıldız'ın yaptığı milli takımı elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.