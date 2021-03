Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamaya göre, Löw'ün bu yıl gerçekleştirilecek EURO 2020'den sonra görevinden ayrılacak.

Deneyimli teknik direktörün, 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na kadar geçerli olan sözleşme süresinin EURO 2020'nin sonuna çekilmesini istediği, DFB'nin de bu talebi kabul ettiği kaydedildi.

2004'te Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başlayan 61 yaşındaki Löw, 2006'da Klinsmann'ın yerine milli takımın başına geçti ve yaklaşık 15 yıldır bu görevde bulunuyor.

Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Joachim Löw: Acı, tatlı harika anlar geçirdim

"Bu kararımı bilinçli, gururlu ve büyük bir minnettarlıkla alıyorum. Avrupa Şampiyonası'na kadar takımı motive etmeye devam edeceğim. Bu görevi yapmak benim için büyük gurur ve onur. Büyük zaferlerim var. Acı, tatlı harika anlar geçirdim. Bana ve takıma her zaman ideal bir çalışma ortamı sağlayan Almanya Futbol Federasyonu'na minnettarım."

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller: Dünya futbolunun en büyük antrenörlerinden biridir

"Joachim Löw'ün kararına büyük saygı duyuyorum. Federasyonumuz, Löw’ün ne olduğunu biliyor, dünya futbolunun en büyük antrenörlerinden biri. Kararını erken bir aşamada bize bildirmesi bizi mutlu etti."

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020. pic.twitter.com/t4OuyQmaSC