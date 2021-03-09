Dimitris Pelkas'ın, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi.

Yapılan kontrollerde bulguya rastlanmadı ve Pelkas iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacak.

Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig’in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor'a karşı ilk 11’de görev alan oyuncuların yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı antrenman, dar alanda düzenlenen çift kale maçla noktalandı.

Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladı, Mesut Özil ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.