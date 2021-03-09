2017 yılında başlanan ve şu anda kaba inşaatında sona gelinen Yeni Ordu Stadı’nda, çevre düzenlemeleri işlemleri yüzde 50 oranında tamamlandı.

Görsellik ve kullanılabilirlik açısından Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan ve FIFA standartlarında olan Yeni Ordu Stadı'nda, 25 loca ile 428'i kapalı 554 araçlık otopark bulunuyor.

[Fotoğraf: İHA]

97 bin metrekare alan üzerine kuruldu

97 bin metrekare alan üzerine kurulan stadyum, toplam bedeli 161 milyon 752 bin TL olan ve tüm salon sporlarına da ev sahipliği yapacak.

Stadyum bünyesinde, 12 derslikli spor lisesi ile 70 öğrenicinin kalabileceği pansiyon yer alıyor.

Denize 100 metre mesafedeki yeni stat, görsellik açısından da üstün bir performans sunuyor. Stat çimlerinde de kök havalandırma sistemi ve zeminden ısıtma sistemi yer alıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Nisan ayı sonunda açılıyor"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, stadyumun seyirci kapasitesinin 20 bin olduğunu ve inşaatı tamamlanan stadın, bazı küçük işlerinin kaldığını ifade etti.

"Stadyumumuz, 20 bin seyirci kapasiteli, protokolü, basın tribünü, 25 tane locası ile gerçekten seyircilerin güzel bir ambiyansta, güzelce futbol maçı izleyebilecekleri bir stat. Şu anda statta inşaat çalışmaları son hız devam ediyor, inşallah nisan ayı sonu gibi tamamlanacak. Şu anda çevre düzenlemesinin yüzde 50’si bitmiş durumda. Spor lisesinin kaba inşaatı bitti, iç elektrik donanımları yapılıyor. Işıklandırmalar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısı ile çok fazla bir iş kalmadı, bu kalan işler de inşallah en kısa sürede bitirilerek, stadyumun inşaatı tamamlanmış olacak."

[Fotoğraf: İHA]

Spor İl Müdürü Mustafa Genç, stadyumun kente kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgililere teşekkür etti.