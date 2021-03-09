Ozan Kabak, kulüp dergisine verdiği röportajda, Liverpool'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini aktardı.

20 yaşındaki milli oyuncu, İngiltere'deki ilk günlerinde zorlandığını kaydetti.

"Kış döneminde bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak ve yeni bir dille yeni bir ülkeye taşınmak her zaman zordur. Benim için de zor oldu."

"Futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum"

Ozan, Bundesliga'ya kıyasla Premier Lig'de seviyenin daha yüksek olduğunu belirtti.

"Bence futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago, Firmino ve Shaqiri buraya gelmeden önce Bundesliga'da oynadı, teknik direktörümüz de Almanya'da görev yaptı. Onların tavsiyesini dinleyerek antrenman ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"Taraftarımızı mutlu etmek ve gururlandırmak istiyorum"

Ozan, Liverpool'da birçok savunma oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlattı.

"Bir ay oldu ve şimdiden (takıma) yerleştiğimi söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse bu benim için büyük bir sorumluluk ama yapabilirim. Taraftarımızı mutlu etmek ve gururlandırmak istiyorum."