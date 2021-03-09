Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Enerjisa ile yapılan anlaşmanın ardından gündem ile ilgili soruları cevapladı.

"Zemin 8 yıldır yapılmadı, yapmalıydık"

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu’nun zemine yönelik gelen eleştirilerin hatırlatılmasına yanıt verdi.

"Zemin önemli. Bu teknik takımlar için daha önemli. Bizler isteriz ki halı sahada gibi oynayalım. Biz stat zemini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. Ama insanlar çok çabuk unutuyor. Karı hatırlıyor musunuz? Barajlardaki su kaça düşmüştü, yüzde 19’a. Birden bire kar yağınca sevindik. Zemin üzüldü. Erken açmak durumunda kaldık. Bana göre erken açtılar. Eleştiri olarak söylüyorum. Federasyon yetkilileri stat zemini kontrolünü 4 saat öncesinde istiyor. Örtünün erken açılmaması lazımdı. Zemin 8 yıldır yapılmadı 8 yılda yapmalıydık."

"Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim"

"Biz öyle hakemleri etkileyemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Saçma bir lafa açıklama yaparsanız batarsınız. Ne cevap versen boş. O dediğiniz takım yendi. Güzel de futbol oynadı. Hakem hataları iki takım içinde bir dolu var. Hakemleri eğitmeli, hakem daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmişiz olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Ben bağırılmayan, adalet istenmeyen bir lig isterim. Kimse hakemlerden memnun değil. Bütün kulüpler, el birliğiyle TFF bizim, hakemler bizim hakemlerimiz. Bu onun moralini, öz güvenini bitirirsem, üst üste daha çok hata yaparlar."

"Rakip takım taraftarı da olabilir. Parayla ilgisi yoktur diye de düşünürüz"

Cengiz, Sivasspor’da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd’un Galatasaray maçından sonra Beşiktaş ile ilgili söylediği sözleri değerlendirdi.

"Olabilir. O kendi ifadesi olabilir. Rakip takım taraftarı da olabilir. Parayla ilgisi yoktur diye de düşünürüz. İyi düşünürüz. Bize de diyorlar Podolski şunu dedi diyorlar. Bu tip tartışmalara girmeyiz. Kişinin söylediği söz ona ait. Onun neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze alamayız"

"Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir"

Yabancı hakem konusunda düşünlerini dile getiren Mustafa Cengiz, Merkez Hakem Kurulu’nun hakem sayısının yeterli olmadığını söylediğini ifade etti.

"40’a yakın hakem var dediler. Bu yeterli değil dediler. VAR da çıktı. Şimdi 8 hakem var. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verir. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verebilir o da derbi maçlarda belli sayıda. Türk hakemliğe bunu bir tehdit gibi algılamak Türk hakemliğine zarar verir. Belki bir iki maçta. Futbolda tam oluşmamış ülkelerde bu yapılıyor. Suudi Arabistan’da. Biz istedik. Çok sıkışıyorsanız. Bu tip kararları federasyona bırakmak şeklinde düşünüyoruz."

Genel kurulda aday olacak mı?

Mustafa Cengiz, başkanlık seçimiyle ilgili de konuştu.

"Şimdi iyi bir başkan demedim. Adayların hepsi iyi. Ben onu demedim. Beni cennet tatmin eder. Bunu derken asla hiçbir başkan adayını küçümseyerek demedim. Benim kendi kıstaslarıma göre olması gerekir. Pandemiden ve Avrupa şampiyonlarına katılmadığımızdan dolayı çok ciddi zararımız var. En büyük geliri olan da biziz, en büyük zararı olan da biziz. Bizim bu zarardan bir an önce kurtulmamız gerekli. Ben bunu görebilirsem, adam gelmiş 500 milyon lira para koyuyor mesela. Ben niye çekilmeyim. Bunu görmeyelim. Bizim en büyük sorunumuz mali. Ben bu anlamda dedim. Ne kadar fikir, görüş varsa yarışsın. Bu çok zevkli olur. Hiç olmazsa taraftar kendi sesini bulur. Beni desteklenmeyen, faaliyetlerimizi olumlu bulmayanlar da alternatif tercihler verir."