Söz konusu yıldız sporcular, teknolojiyle gelişen idman teknikleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli hayat, yüksek disiplin standartları ve yoğun çalışma programlarını aksatmadan uygulama gibi etkenler sayesinde ilerleyen yaşlarına rağmen form seviyelerini zirvede tutmayı başarıyor.

Basketbolda LeBron James, teniste Rafael Nadal, futbolda Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo ile Amerikan futbolunda emeklilik kararından dönen Tom Brady, son zamanlarda gösterdikleri üstün performansla sporseverlerin takdirini topluyor.

LeBron James rekorlarına yenisini ekliyor

Basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen 37 yaşındaki LeBron James, her geçen gün rekorlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Geçen ay Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon ve play-off'lar toplamında en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kıran James, yine bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçti.

Lakers forması giyen James, NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kariyerinde dörder NBA şampiyonluğu, finallerin ve sezonun en değerli oyuncusu ödülü (MVP) kazanan, 18 kez all-star seçilen tecrübeli basketbolcu, oynadığı her maçta üst düzey performans sergileyerek tarihin en iyisi olup olmadığı tartışmalarını alevlendiriyor.

Bu sezon Lakers formasıyla 29,7 sayı, 8,1 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakalayan ABD'li basketbolcu, sayı krallığında Joel Embiid ve Giannis Antetokounmpo ile zirve mücadelesi veriyor.

Nadal yıllara meydan okuyor

Teniste tek erkekler dünya 4 numarası Rafael Nadal, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Nadal, son olarak Indian Wells'te Daniel Evans'ı eleyerek Masters turnuvalarında 400 galibiyete ulaşan ilk erkek tenisçi unvanını kazandı.

Avustralya Açık'ı kazanarak grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu elde eden Nadal, rakipleri Roger Federer ve Novak Djokovic'i geride bıraktı ve tek başına zirveye yerleşti.

Son 17 maçını kazanan 35 yaşındaki İspanyol tenisçi, ilerleyen yaşına rağmen uzun bir galibiyet serisi yakalamayı da başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Benzema Real Madrid'i taşıyor

Fransız santrfor Karim Benzema, Real Madrid'de kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain (PSG) karşısında hat-trick yapan 34 yaşındaki yıldız golcü, takımına çeyrek finali getirdi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) gol krallığı yarışında 22 golle zirvede bulunan Benzema, Mallorca önündeki son maçta ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve bir gol pası verdi. Toplam gol sayısını 413 yapan Benzema, Thierry Henry'yi (411) geride bırakarak tarihin en golcü Fransız futbolcusu oldu.

Bu sezon 34 maça çıkan Benzema, 32 gol, 13 gol pasıyla takımın gol sayısının (86) yarısından fazlasına katkı sağladı.

Dördüncü La Liga şampiyonluğuna koştuğu Real Madrid ile dörder Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kral Kupası kazanan tecrübeli forvet, en fazla gol attığı 2011-2012 sezonundaki istatistiğini (52 maçta 32 gol) de şimdiden yakaladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Gol makinesi" Ronaldo

Manchester United'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, rekora doymayan sporcular arasında başı çekiyor.

Yıllara meydan okuyan Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Ronaldo, beklentilerin altında kaldığı sezonda bile kırılması güç bir rekoru eline geçirdi.

Kariyerinde en çok golü (450) Real Madrid'de atan Ronaldo, Manchester United'da 136, Juventus'ta 101, Sporting Lizbon'da 5, Portekiz Milli Takımı'nda ise 115 gol kaydetti.

Ronaldo, 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de tüm zamanların en skoreri konumunda bulunuyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Tom Brady için yeni rekorlar ufukta

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihinin en başarılı oyuncusu Tom Brady, rekorlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Ocakta emekliliğini açıklayan Brady'nin kararından dönmesinde tecrübeli yıldızlar Cristiano Ronaldo ve LeBron James'in etkisi olduğu düşünülüyor.

Kararını açıklamadan önce Manchester United-Tottenham maçını statta izleyen ve Ronaldo ile görüşen 44 yaşındaki Brady, ayrıca LeBron James'in kendisine attığı mesaj ve sonrasında sergilediği performanstan etkilendiğini belirtti.

NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu olmasının yanı sıra pas mesafesi ve denemesi ile başarılı pas ve "touchdown" pası gibi birçok istatistikte de zirvede bulunuyor.

Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan tecrübeli oyun kurucu, 2020'de imza attığı Tampa Bay Buccaneers'ta oynamayı sürdürecek.