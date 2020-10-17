Polonya'nın Gdansk kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorilerindeki yarı maraton finalleri sona erdi.

Kadınlar finalinde mücadele eden milli sporculardan kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin Can, 1.06.20'lik derecesiyle yarışı 7. sırada tamamladı ve Elvan Abeylegesse'ye ait 1.07.07'lik 2010 yılındaki Türkiye rekorunu kırdı.

Müsabakaya katılan milli sporculardan Esma Aydemir 1.12.22'lik süresiyle 52. Fatma Demir 1.12.57'yle 59. oldu.

Kenyalı Peres Jepchirchir ise 1.05.16'lık süresiyle dünya rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Erkeklerde mücadele eden ay-yıldızlı sporculardan Aras Kaya 1.00.51'lik zamanlamasıyla 24., Kaan Kigen Özbilen 1.02.53'le 54'üncü, Polat Kemboi Arıkan 1.03.10'la 61., Sezgin Ataç 1.03.21'le 65., Saffet Elkatmış 1.03.34'le 69'unculuk elde etti.

Ugandalı Jacob Kiplimo ise 58 dakika 49 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci oldu.

Takım altıncı oldu

Türkiye, takım sıralamasında ise çok büyük başarı göstererek altıncı sırayı aldı. Yarışı tamamlayan üç atletin derece sıralamasıyla yapılan sıralamada Etiyopya, Kenya ve Almanya kürsüye çıkarken, Milli Takım 3:31:39’luk toplam zamanıyla dünya altıncısı olarak tarihe geçti.