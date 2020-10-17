Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Yatabare ile 83. dakikada Faycal Fajr kaydetti.

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü ise 52. dakikada Wilfried Kanga attı.

Sarı kırmızlı ekipte Cristian Sapunaru 75. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonucu maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Demir Grup Sivasspor, mücadelenin son dakikalarında da Yasin Öztekin'in kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Yiğidolar, aldığı bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Hakan Arslan'dan önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda Ackah gole giden topu çizgi önünden çıkardı.

15. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi. Dönen topta Kanga'dan önce araya giren savunma tehlikeye uzaklaştırdı.

GOL - 28. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Lung'tan döndü. Dönen topu takip eden Ziya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

GOL - 52. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Fernandes'in pasında topla buluşan Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Kanga ile buluşturdu. Kanga'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

GOL - 60. dakikada konuk takım yeniden üstünlük sağladı. Sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Lung'dan dönen topa vuran Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, rakibi Sapunaru ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler VAR'a giderek Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.

GOL - 83. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Yasir Subaşı'nın Lung'a göndermek istediği topu araya giren Kayode kaptı. Ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, vuruş açısını kaybedince meşin yuvarlağı kale alanında müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Fajr, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

90+8. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Cofie’nin vuruşunda Lennon’un elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yasin Öztekin’in kullandığı penaltıda kaleci Lung, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkararak gole izin vermedi.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has.

Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek.

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo (Dk. 82 İlhan Depe), Hasan Hüseyin, İlhan (Dk. 67 Aaron Lennon), Ackah (Dk. 46 Pedro Henrique), Fernandes (Dk. 66 Denis Alibec), Kanga.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan (Dk. 84 Yasin Öztekin), Hakan, Fajr, Gradel (Dk. 69 Olarenwaju Kayode (Dk. 90+5 Claudemir)), Yatabare.

Goller: Dk. 28 Ziya Erdal, Dk. 60 Yatabare, Dk. 83 Faycal Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 52 Wilfried Kanga (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Marcelo Goiano, Dk. 45 Faycal Fajr, Dk. 56 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 68 Pedro Henrique, Dk. 71 Gustavo Campanharo, Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Cristian Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Bayram Bektaş: Bu şekilde bugün bu maçı kaybetmemeliydik

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Azerbaycan’da olan hain saldırıda ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Her zaman yanlarına olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Geçmiş olsun diyorum. Üzgünüz. İyi başlamıştık, ikili mücadeleleri kazanarak atak tazeleyen takımdık. Yememiz gereken bir gol oldu. Basit bir gol oldu. Akan oyunda net fırsat vermezken böyle bir gol yemek bizi 1-0 yenik duruma düşürdü. Nitekim golü bulduk ama aynı şekilde yine geriye düştük. Bu şekilde bugün bu maçı kaybetmemeliydik. Oyuncularımdan genel anlamda memnunum. Böyle basit bir gol yediğimiz zaman olmadı. Eksikte kaldık, çok fazla açık verdik. Kontralarda rakip kolay fırsatlar buldu. 2 hafta önce de aynı senaryoyu yaşadık ama deplasmanda telafi ettik. Bu hafta bay takımız. Bu arayı iyi değerlendirip daha iyi olacağız."

Rıza Çalımbay: Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Bizim bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Verilen arada baydık, milli maçın olmasını da iyi değerlendirdik. Uyum sürecini atlatmayan arkadaşlarımız vardı. Güzel bir uyum oldu. Tek gayemiz bu maçı kazanmaktı, iyi bir şekilde kazanmaktı. Önümüzde oynayacağımız bir Avrupa maçı var. Onun öncesinde iyi moral oldu. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Dikkatli olsaydık daha farklı bir maç olabilirdi ama deplasmanda alınan 3 puan güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Ligin başındayız. Bu sene bütün takımlar için zor bir lig yaşanacak. 21 takımın olması dezavantaj oldu. Sıkışık bir lig yaşanacak. Kayserispor da çok mücadele eden bir takımdı, daha önce izlediğimiz maçlarından bunu biliyorduk. Bizim mutlaka kazanıp iyi bir moralle İspanya’ya gitmemiz gerekiyordu. İspanya’da da elimizden geleni yapacağız."