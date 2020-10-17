Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının 11’ini belirlemeye çalışıyor.

Terim’in, zorlu mücadelede orta saha kurgusunu değiştirmesi bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda kalede Fatih Öztürk görev alacak. Savunma hattında sağ bekte Omar Elabdelloui, sol bekte ise sakatlığı geçen Marcelo Saracchi forma giyecek.

Stoper ikilisi ise her zamanki gibi Luyindama ve Marcao olacak.

Orta saha dörtlüsünde ise geçtiğimiz maçlara oranlara farklı isimler şans bulabilir. Savunmanın önünde henüz hazır olmayan Taylan’ın yerine Etebo oynayacak.

Fatih Terim'in sol kanatta Arda Turan’a, sağ kanatta ise Emre Kılınç’a görev vermesi bekleniyor.

Orta sahanın merkezinde ya Belhanda ya da Emre Akbaba yer alacak. Sarı kırmızılılarda, Aytemiz Alanyaspor maçında ileri uçta ise Falcao görev yapacak.