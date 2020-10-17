Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Yönetimin, eski teknik direktör Abdullah Avcı ile alacakları konusunda önümüzdeki günlerde görüşmesi bekleniyor.

Camianın önde gelen isimlerinin Başkan Çebi ile Avcı'nın görüşmesi için devreye gireceği öğrenildi.

Bu görüşme sonrasında, Abdullah'ın Avcı'yla alacakları konusunda uzlaşma ihtimalinin doğabileceği belirtiliyor.

Sergen Yalçın'dan yakın markaj

Bu arada Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, milli oyuncuların da dönmesiyle taktik çalışmalara ağırlık vermiş durumda.

Deneyimli teknik adamın, son maçlarda hem moral hem de performans olarak düşük olan oyuncuları motive etmeye çalışacağı ifade edildi.

Bu isimlerin başında ise Ljajic ve Vida'nın olduğu gelen haberler arasında.

Antrenmanlarda yeni transferlerden Aboubakar’ın fiziki durumu ve isteğinin oldukça iyi olmasının ise teknik heyeti memnun ettiği vurgulandı.