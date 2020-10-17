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Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan Divan Kurulu üyesi Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Koç'un dün hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurduğu ve yapılan incelemelerde Covid-19 testinin pozitif bulunduğu açıklanmıştı.
Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 17, 2020
Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.
Beşiktaş JK
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:50
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