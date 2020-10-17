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Mehmet Soytürk Cappadocia Ultra Trail rekorunu kıramadı
[Fotoğraf: AA]
Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda Mehmet Soytürk, Alman atlet Moritz Auf Der Heide’nin 5 saat 5 dakikalık rekorunu kıramadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iptal edilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail koşusunda, sporcu Mehmet Soytürk sabah saatlerinde rekor denemesine başladı.
Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde çalınan düdüğün ardından mücadeleye başlayan Mehmet Soytürk, 63 kilometrelik parkuru 5 saatin altında koşmak için ter döktü.
Mehmet Soytürk, koşuyu 5 saat 20 dakikada tamamlayarak Alman atlet Moritz auf der Heide ait rekoru kıramadı.
2018 yılında, Salomon Cappadocia Ultra Trail'da, Alman atlet Moritz auf der Heide tarafından 5 saat 5 dakika 51 saniye ile rekorun sahibiydi.
Mehmet Soytürk'e organizasyon kapsamında güzergahın farklı noktalarındaki 30 kişilik ekip ile üç ambulans eşlik etti.
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