Antalya'da, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde okların güvenli atılması için tedbirler üst düzeyde tutuluyor. Tesislerde düzenlenen uluslararası ve ulusal şampiyonalarda günde en fazla 100 yarışmacının ok atmasına izin veriliyor.

Sahaya girerken demir bariyerlerle oluşturulan koridorlar sayesinde hiçbir sporcu birbiriyle karşılaşmıyor. Tesis girişinde ateşleri ölçülerek ok atacakları bölgeye gelen sporcuların olduğu alana seyirci ve idarecilerin girmesine izin verilmiyor.

[Fotoğraf: AA]

Saha her grup atışlarını tamamlamasının ardından tamamen dezenfekte ediliyor.

Sporcuların 2 metre arayla kendisine özel hedefe atış yaptığı alanda, herkes kendine özel malzemeyi kullanıyor. Atışların ardından yine aynı şekilde sporcular birbiriyle karşılaşmadan kendi koridorlarından sahadan ayrılıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun aldığı bu tedbirler, diğer ülke sporcuları ve federasyon yetkililerinin de takdirini kazandı.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyaya örnek olduk"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, şampiyonaların sürelerini uzatarak her gün daha az sayıda sporcunun atış yapmasına izin verdiklerini söyledi.

Sporcu sağlığı açısından güvenli yarışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Topaloğlu, 13 ülkeden sporcunun katıldığı Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nı 40 ülkeden 3 milyon 600 bin kişinin izlediğini dile getirdi.

Bu rakamın okçuluk sporu açısından önemli olduğuna değinen Topaloğlu, yarışmanın Türkiye ve Antalya'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Topaloğlu, çabalarının Uluslararası Okçuluk Federasyonu tarafından da takdirle karşılandığını belirtti.

"Türkiye'nin güvenli, sporcuların rahatlıkla ok atabileceği bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Dünyaya örnek olduk. Burada ağırladığımız Fransa, İngiltere, Rusya, Slovenya gibi takımlar hala Antalya'dalar. Kamplarını burada yapıyorlar. Okçuluk bireysel temas olmamasından dolayı diğer sporlara göre daha avantajlı. Salgın sürecini fırsata çevirdik. Evlerde çalışmalar yapıldı. Online programlar uygulandı. Sonuçlarını da bu turnuvalarda almaya başladık. 2021 yılı olimpiyat yılı olacak. Bütün hazırlıklarımız olimpiyatlara kota almak için."

[Fotoğraf: AA]

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise sporcu güvenliğini ön plana tutarak organizasyonları yaptıklarını söyledi.

Maskelerin sadece ok atarken çıkmasına izin verdiklerini anlatan Ergin, "Sporculara ekstra bir kaygı, baskı oluşturmamak için çaba gösteriyoruz. Sporcularımız bu süreçteki uygulamalara alıştı. Güvenli yapılan antrenmanlar, turnuvalar, milli takımın başarısına da yansıyacaktır." dedi.