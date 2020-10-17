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Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'nin önemli iş insanlarından Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Rahmi Koç, cuma günü hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi’ne başvurdu.
Yapılan testlerde Koç'un koronavirüs sonucu pozitif çıktı.
Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede tedbir amaçlı izlendiği belirtildi.
Türkiye'nin önemli iş insanlarından Rahmi Koç, 9 Ekim'de 90 yaşına girdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:15
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