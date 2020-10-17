Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarına yönelik saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan'ın gece saatlerinde Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine düzenlediği füze saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti, 45 sivil de yaralandı.

1. Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir. pic.twitter.com/G0a4jRJHq8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020



