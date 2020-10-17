Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti.

Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı

Ermenistan'ın Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.

Füzelerden biri okul yakınına düştü

Bir diğer füze ise Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saaatlerinde olması olası bir faciayı önledi.

"20'den fazla ev yıkıldı"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Gence ve Mingeçevir füzelerle vuruldu. Hain ve acımasızca sivillere saldırdılar. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.

"Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi"

Ermenistan'ın zalimce sivillere saldırdığını ifade eden Hacıyev, "Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var. 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi

Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği ifade edildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.