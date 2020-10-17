Ermenistan Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Gence'deki saldırıda 2'si çocuk 5 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı. Enkaz altında kalan sivilleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.
Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e düzenlediği füze saldırısında bölgeye 2 füze isabet etti.
Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı
Ermenistan'ın Gence'ye attığı füzelerden biri, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.
Füzelerden biri okul yakınına düştü
Bir diğer füze ise Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saaatlerinde olması olası bir faciayı önledi.
"20'den fazla ev yıkıldı"
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Gence ve Mingeçevir füzelerle vuruldu. Hain ve acımasızca sivillere saldırdılar. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.
"Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi"
Ermenistan'ın zalimce sivillere saldırdığını ifade eden Hacıyev, "Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var. 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan, Mingeçevir'e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi
Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği ifade edildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020
Gence ve Mingeçevir vuruldu. Enkaz altında çok sayıda sivil var.https://t.co/ftdEU6dIZH pic.twitter.com/Yx44pnW6g4
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