Ermenistan ordusu yine sivil yerleşimleri hedef aldı. Gence ve Mingeçevir füzeyle vuruldu. Çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.

Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.

Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

Ömer Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur."

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak.

Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. #Gence — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020

Adalet Bakanı Gül: Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz.



Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can Azerbaycan’ın yanındayız

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Azerbaycan'a düzenlenen füze saldırısına ilişkin, "Can Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan Gence’de sivillere kahpece saldırdı. Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız. Er yada geç, hesap günü gelecek; O gün birileri saklanacak delik arayacak"paylaşımında bulundu.

Can #Azerbaycan’ın yanındayız!



Ermenistan #Gence’de sivillere kahpece saldırdı.



Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız.



Er yada geç, hesap günü gelecek;

O gün birileri saklanacak delik arayacak! — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 16, 2020

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Ermenistan'ın saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız."

Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 16, 2020

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadı.

"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."