Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den tepki yağdı
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarına birçok kesimden tepki yağdı.
Ermenistan ordusu yine sivil yerleşimleri hedef aldı. Gence ve Mingeçevir füzeyle vuruldu. Çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.
Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.
Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020
Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır.
Ömer Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
"Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur."
Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020
Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. #Gence
Adalet Bakanı Gül: Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020
Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can Azerbaycan’ın yanındayız
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Azerbaycan'a düzenlenen füze saldırısına ilişkin, "Can Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan Gence’de sivillere kahpece saldırdı. Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız. Er yada geç, hesap günü gelecek; O gün birileri saklanacak delik arayacak"paylaşımında bulundu.
Can #Azerbaycan’ın yanındayız!— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 16, 2020
Ermenistan #Gence’de sivillere kahpece saldırdı.
Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız.
Er yada geç, hesap günü gelecek;
O gün birileri saklanacak delik arayacak!
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum
Savunma Sanayi Başkanı Demir, Ermenistan'ın saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız."
Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 16, 2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadı.
"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."
Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 16, 2020
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