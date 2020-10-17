İçişleri Bakanı Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Yüksekova ilçesine geçen Soylu ve beraberindekiler, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'ne ziyarette bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Üste görevli askerlerle selamlaşan Soylu, güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]