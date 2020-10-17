Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk müjdeyi böyle duyurmuştu: “Fatih sondaj gemimiz hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda..." Türkiye şimdi Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden gelecek bir müjdeyi daha bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Zonguldak'ın 175 kilometre açıklarında faaliyet sürdüren Fatih sondaj gemisine gidecek ve saat 15.00'te yeni rezerv miktarını açıklayacak.

Denizlerdeki sondaj çalışmaları, Türkiye'nin tam bağımsız enerji hamlesinin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu vizyonun başrolünde ise ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" yer alıyor.

Fatih 229 metre uzunluğu, 36 metre genişliği ile yüzen bir dev. Sadece sondaj kulesi 64 metre uzunluğunda. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

Fatih'in Karadeniz görevi 20 Temmuz'da başladı

Önce Doğu Akdeniz'de faaliyet yürüten gemi, 20 Temmuz'dan bu yana Karadeniz'i karış karış taradı.

Tuna-1'den 320 milyar metreküp doğal gaz çıkmıştı

[Zonguldak'tan yaklaşık 170 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası (Tuna-1 Lokasyonu) - Harita: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu]]

Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna-1'de sondaja başlayan ve umutları boşa çıkarmayan "Fatih" 320 milyar metreküp ile, tarihi bir doğal gaz keşfine imza atmıştı.