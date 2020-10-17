Sezona kötü başlayan Medipol Başakşehir Trabzon'da kazanarak kötü gidaşata 'dur' dedi.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile 54. dakikada Edin Visca attı. Başakşehir bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda 20 Ekim Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Leipzig maçı öncesi moral buldu.

Trabzonspor ise bu sezon evinde ikinci kez yenilerek 5 puanda kaldı.

Öte yandan bordo mavili ekip ligde Medipol Başakşehir karşısındaki galibiyet hasreti 11 maça çıkardı.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden Trabzonspor, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

GOL - 32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Medipol Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın sert şutunda, top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 0-2

76. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altıpas içinde Epureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

88. dakikada Baker'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Edgar Ie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Medipol Başakşehir, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Medical Park.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı (Dk. 60 Jorge Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Diabate (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 84 Yusuf Sarı).

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Berkay Özcan), Visca (Dk. 87 Aleksic), Deniz (Dk. 87 Fredrik Gulbrandsen ), Demba Ba (Dk. 74 Enzo Crivelli).

Goller: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 54 Edin Visca (Medipol Başakşehir).

Sarı kartlar: Dk. 52 Safa Kınalı (Trabzonspor), Dk. 56 Boli Bolingoli-Mbombo (Medipol Başakşehir).