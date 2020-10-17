Konya'da kazanan yok
Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni Malatyaspor'un 58. dakikadaki golünü Zeki Yavru attı. İttifak Holding Konyaspor'un golünü ise 83. dakikada Artem Kravets kaydetti.
Konyaspor bu beraberlikle ligde 6 puana, Yeni Malatyaspor ise 5 puana yükseldi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.
29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 58. dakikada konuk ekip öne geçti. Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun ellerinde kaldı.
GOL - 83. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden gönderdiği topu Skubic altıpas içindeki Kravets'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1.
90. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed Damlu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Stat: Medaş Konya Büyükşehir.
Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna.
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic (Dk. 62 Musa Çağıran), Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic (Dk. 46 Samuel Eduok), Shengelia (Dk. 46 Sokol Cikalleshi), Kravets.
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru (Dk. 74 Fernando Zuqui), Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildız, Erkan Kaş, Acquah (Dk. 74 Mustafa Eskihellaç), Fofana (Dk. 46 Christian Cueva), Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Tetteh
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 64 Ahmet Çalık, Dk. 66 Alper Uludağ, Dk. 86 Samuel Eduok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Tetteh, Dk. 73 Issam Chebake (Yeni Malatyaspor)
Gol: Dk. 58 Zeki Yavru (Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Artem Kravets (İttifak Holding Konyaspor)
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