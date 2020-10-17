Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankaraspor'da 16 kişide koronavirüs tespit edildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/0FtS61DmtO— Ankaraspor (@ankaraspor2020) October 17, 2020
Sıradaki Haber
Sivasspor Kayserispor'a konuk olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz