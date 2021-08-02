Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasemin Adar Tokyo'da bronz madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte kadınlar 76 kiloda Kırgız rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı.
Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.
Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy'i de tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Adar, güreşte olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu.
Etiketler: 2020 Olimpiyat Kırgızistan Son Dakika
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