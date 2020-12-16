Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasemin Adar gümüş madalya kazandı
Kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Alman rakibi Focken'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, altın madalya maçında Almanya'dan Focken'le karşılaştı.
Yasemin Adar, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika 34 saniye kala rakibine tuş oldu. Böylece Yasemin Adar, turnuvayı gümüş madalya kazanarak bitirdi.
Kadınlarda müsabakalar sona ererken, Türk sporcular Dünya Kupası'nı iki gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.
Yasemin Adar'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya!— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 16, 2020
Milli güreşçimiz, Alman Aline Rotter Focken ile karşılaştığı final karşılaşmasını kaybederek Dünya Kupası'nı ikinci tamamladı. pic.twitter.com/Q9josFKqGQ
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