Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehlika Öztürk bronz madalya kazandı
Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.
Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
Bireysel Dünya Güreş Kupası'nda Milli güreşçimiz Mehlika Öztürk rakibini 'tuş' ile mağlup ederek 3. oldu pic.twitter.com/4mBTXH9K2T— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 16, 2020
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