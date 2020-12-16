Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.

Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.

Bireysel Dünya Güreş Kupası'nda Milli güreşçimiz Mehlika Öztürk rakibini 'tuş' ile mağlup ederek 3. oldu pic.twitter.com/4mBTXH9K2T