Fenerbahçe'de Jailson, stoperde görev yaptığı maçlarda beklentileri karşılamakta zorlandı.

Asıl mevkisi orta saha olan Brezilyalı futbolcu, sezon başında eksikler nedeniyle zorunlu olarak defans hattına monte edilmişti.

Ersun Yanal, sakatların dönmesi ve yeni stoper transferlerine rağmen 24 yaşındaki oyuncuya bu mevkide forma vermeyi sürdürdü.

Yanal'ın defanstan oyun kurabilmesi nedeniyle tercih ettiği Jailson, yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

Puan kayıplarında başrolde yer alan Jailson, Aytemiz Alanyaspor maçında 2 penaltıya sebebiyet verdi.

Bu maçın ardından oynanan MKE Ankaragücü maçında da performansı tartışılan Brezilyalı oyuncu, buna rağmen derbiye savunmada başladı.

Galatasaray maçında Onyekuru’yu savunmakta zorlanan Jailson, yıldız futbolcuya yetiştiği bir pozisyonda da penaltı yaptırarak, takımın 2-1 geri düşmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı 4 penaltının 3'ünde de Jailson'un imzası bulunuyor.

Sarı lacivertliler, son 2 sezonda Reyes, Serdar, Sadık, Zanka, Rami ve Falette olmak üzere 6 stoper transferi yaptı.

Yanal çoğunlukla Serdar'a şans verirken, Sadık ve Zanka'dan ise zaman zaman faydalandı.