Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da izin sona erdi.

Bordo mavililer, 2 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmana, kız kardeşi doğum yaptığı için Norveç'e giden Sörloth ve kasık ağrıları süren Pereira katılmadı.

Sakatlıkları süren oyuncular ise takımdan ayrı antrenman yaptı. Daniel Sturridge salonda çalışırken, Nwakaeme fizyoterapist eşliğinde yürüyüş yaptı.

Bu arada antrenmanda sakatlanan Yusuf Sarı da çalışmayı tamamlayamadı.

Trabzonspor, 29 Şubat Cumartesi günü 17.00'de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.