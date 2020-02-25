Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta kadro değişmiyor
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor mesaisi devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor.
2-2 sona eren Trabzonspor maçında futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor.
Sol alt adalesinde ağrıları bulunan Caner Erkin'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Adem Ljajic'in de takımla çalışmalara başlaması Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.
Kevın-Prince Boateng'in performansından memnun olan Sergen Yalçın'ın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek Ljajic'i yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.
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