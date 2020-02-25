Lionel Messi, son olarak Barcelona'nın Eibar'ı konuk ettiği maçta sahnedeydi.

14. dakikada perdeyi açtı. Kendi adına 87. dakikada kapattı.

Maçta 4 gol atan Arjantinli yıldız, futbol tarihi kayıtlarına yeni bir başlıkla geçti. 1000 gole katkı yapan ilk futbolcu oldu.

Messi, kariyeri boyunca kulüp ve milli takım forması ile 696 gole ulaştı. 306 golün de pasını veren Arjantinli yıldız, toplam gol katkısını 1002'ye çıkardı.