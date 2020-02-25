BENFICA-BRAGA

1954-55 sezonu… Portekiz’in Braga takımı, yağan yağmurdan oluşmuş çöküntüler ve çamurlar içindeki Estadio Luz’da, Benfica’yı 1-0 yenmeyi başarmıştı fakat bu galibiyetin ardından 66 yıl bekleyeceğini kimse tahmin dahi etmemişti.

Evet yanlış duymadınız tam 66 yıl, Braga, Benfica deplasmanından galibiyetle ayrılamadı. Ta ki bu sezona kadar. 15 şubat akşamı Braga Estadio Luz’da, Palhinha’nın golüyle rakibini sahasında 1-0 devirmeyi başardı.

[Fotoğraf: Reuters]

DUSSELDORF-M'GLADBACH

Stefan Effenberg… Alman futbol tarihinin efsane orta sahalarından. Peki Effenberg, M'Gladbach’ın, Düsseldorf deplasmanında 3 puan aldığı son maçtaki tek golü attığını biliyor muydu dersiniz?

17 mart 1990’da belki de bu golle Bundesliga’da kalan M'Gladbach, bir daha rakibini deplasmanda yenebilmek için tam 30 yıl bekledi. Bu sezon Düsseldorf deplasmanından 4-1’lik sonuçla ayrılan Marco Rose’un öğrencileri sadece bir galibiyet almadı, bir devri kapadı.

CELTIC-RANGERS

24 ekim 2010… Belki de dünyanın en ezeli rekabetinde, mavilerin deplasmanda güldüğü son tarih”idi”… O sezon Bursaspor forması giyecek olan Kenny Miller, belki de Glasgow Rangers ile son maçlarında bu ezeli rekabette takımı adına 2 gol atmış ve 3-1’lik galibiyet de önemli rol oynamıştı.

Aradan 9 yıl geçti, Rangers o gün bugündür Celtic Park’ta galibiyet görememişti ki 2019-2020 sezonu cilvesini İskoçya’da da gösterdi. Steven Gerard yönetimindeki maviler rakibini sahasında 2-1’lik skorla devirmeyi başardı… Bir başka tesadüf ise 9 yıl önceki son mağlubiyette de Celtic’in başında şu anki hocası Neill Lennon vardı.

BONUS: LIVERPOOL ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Bu hikayeyi bilmeyen yoktur. Koskoca Liverpool’un henüz bir Premier Lig şampiyonluğunun bile bulunmaması ve İngiltere’de son şampiyonluğu 1989-90 sezonunda aldığı hikaye… Evet, Kenny Dalglish yönetimindeki kırmızılar o sezon Ada’nın en üst düzey ligini 79 puanla zirvede bitirirken başına geleceklerden habersizdi.

En azından, 30 yıl aynı duyguyu tatmak için bekleyeceğini o gün sorsanız Kenny Dalglish tahmin etmezdi. O gün bugündür kırmızılar, birçok kez yaklaşsa da şampiyonluk kupasını tutamadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Fakat u sezon farklı. Matematiksel olarak bitmese de birçok futbol otoritesinin de dediği gibi buradan dönmez.

Liverpool, bir maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Manchester City’nin 19 puan önünde zirve tahtının tek sahibi… Yani 2019-2020 sezonu, büyük bir sürpriz olmazsa 30 yıllık bir başka serininde sonunu getirecek gibi görünüyor.