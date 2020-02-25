Helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun efsanevi ismi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna için anma töreni düzenlendi.

Los Angeles Lakers'ın maçlarına ev sahipliği yapan Staples Center’daki etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Törenin başında duygusal bir konuşma gerçekleştiren Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı.

Vanessa Bryant, "Tanrı, onların bu dünyada birbirlerinden ayrı kalamayacaklarını biliyordu. Onları evimizden birlikte aldı. Bebeğim, Gigi'mize iyi bak... Biz hala en iyi takımız" dedi.

"Kobe ölünce benim de içimde bir parçam öldü" diyen NBA'in yaşayan efsanesi Michael Jordan da konuşmasını gözyaşları içinde yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Sahneye gelen bir başka NBA efsanesi Shaquille O'Neal ise Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşı Kobe Bryant için "O artık cennetin en iyi oyuncusu" ifadesini kullandı.

Törende Kim Kardashian, Kanye West, Jennifer Lopez, Paula Abdul, Michael Phelps, Snoop Dogg gibi pek çok ünlü isim seyirciler arasında yer aldı.

Birçok sanatçının Kobe ve kızı için şarkılar söylediği anma töreninde Beyonce da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant’a hitaben, HALO şarkısının sözlerini değiştirerek, “Hissedebiliyorum / Kobe senin meleğin olacak / Gianna senin meleğin olacak” diye seslendi.