Japonya'da, Tokyo 2020 hazırlıkları sürerken, koronavirüs salgınıyla ilgili korku artıyor.

Yetkililer, 10 yeni vaka olduğunu doğruladı.

Virüs tespit edilenlerden birinin öğretmen olması sebebiyle, çalıştığı okulda eğitime ara verildi.

Japonya'da virüsten etkilenen hasta sayısı ise 850'ye yükseldi.

Virüsten etkilenenler Elmas Prenses adlı bir gemi de karantina altında tutuluyor.

Salgının olimpiyat ve paralimpik oyunlarına etkisiyle ilgili ise Japonya Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi.

Bakan Katsunobu Kato, oyunların, Temmuz'da başlayacağını hatırlatarak, "İptal ile ilgili konuşmak için çok erken" dedi.

Kato, virüsün yayılmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.