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Olimpiyat öncesi koronavirüs endişesi
[Fotoğraf: AA]
2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak Japonya'da koronavirüs endişesi büyüyor. Virüsten etkilenenlerin sayısı 850'ye çıkarken, Japonya Sağlık Bakanı, "Oyunların iptali ile ilgili konuşmak için çok erken" dedi.
Japonya'da, Tokyo 2020 hazırlıkları sürerken, koronavirüs salgınıyla ilgili korku artıyor.
Yetkililer, 10 yeni vaka olduğunu doğruladı.
Virüs tespit edilenlerden birinin öğretmen olması sebebiyle, çalıştığı okulda eğitime ara verildi.
Japonya'da virüsten etkilenen hasta sayısı ise 850'ye yükseldi.
Virüsten etkilenenler Elmas Prenses adlı bir gemi de karantina altında tutuluyor.
Salgının olimpiyat ve paralimpik oyunlarına etkisiyle ilgili ise Japonya Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi.
Bakan Katsunobu Kato, oyunların, Temmuz'da başlayacağını hatırlatarak, "İptal ile ilgili konuşmak için çok erken" dedi.
Kato, virüsün yayılmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.
Etiketler: 2020 Yaz Olimpiyat Paralimpik Oyunları koronavirüsSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:51
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