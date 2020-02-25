Liverpool ve Jürgen Klopp, futbolda son yıllarda bir araya gelen en güzel ikili... Bir yanda dünyanın her köşesinden taraftarı olan ve taraftarlarını uzun süredir lig şampiyonluğundan mahrum bıraksa da heybetli tarihiyle mesud eden Liverpool; diğer yanda ise Dortmund'da oynattığı futbolu, sempatik tavırlarıyla birleştirip örnek bir teknik direktör profili yaratan Jürgen Klopp...

Bu buluşmanın en tatlı meyvesi bu sezon yaşanması büyük ihtimal şampiyonluk olacak. Ancak Liverpool ve Klopp'u en güzel anlatacak söz olan 'iki deli bir araya gelmemeliydik' cümlesinin sahibi şarkıdaki diğer sözler gibi, bu ikilinin yapacak çok şeyi var daha: "İşte bu yüzyılın en büyük buluşması... Daha yeni başlıyor bu aşkın duruşması..."

Liverpool'la böylesine etkileyici bir maceraya atılan Klopp, geçtiğimiz yıl kulübün sponsorlarından bir tanesine verdiği röportajda liderlik sırlarını açıklamıştı. Klopp'a göre başarılı bir liderin olmazsa olmazları güven duygusu, işteki sadelik, enerjiyi sergilemek, ilişkilerde başarı ve örnek olmak...

Detaylarını ise gelin Klopp'un ağzından dinleyelim...

Güven

Bir lider için güven çok önemlidir. Birkaç şeyde gerçekten iyi olduğumu biliyorum ve bu da yeterli. Ama güvenim, insanların etrafımda büyümelerine izin verebilecek kadar büyük. Bu benim için sorun değil.

Etrafımda uzman insanlara ihtiyacım var. Ayrıca empati kurmanız, etrafınızdaki insanları anlamaya çalışmanız ve onlara gerçekten destek vermeniz de çok önemlidir. Etrafınızda bazı şeyleri sizden daha iyi bilen insanlar olduğunu anlamalı; her şeyi biliyormuş gibi davranmamalı ve bazı anlarda hiçbir fikriniz olmadığını itiraf etmelisiniz.

[Fotoğraf: Reuters]

Sadelik

Oyunculara verdiğimden daha fazla bilgiye sahibim. Bu bilgileri kendime saklamıyorum ama onlar futbol oynamak istiyor ve onlara özgürlük vermelisiniz. Yeni bir oyuncu takıma geldiği zaman önce ona herhangi bir direktif vermiyorum.

Oyun oynamasına izin veriyorum, özgürlük tanıyorum.Sonra onu izliyorum. Böylece her gün oyuncularla ilgili bir şeyler öğrenirsiniz ve onlarla nasıl ilerleyeceğiniz hakkında bilgi edinirsiniz. Birebir konuşmalar etkilidir ancak bu özel meseleleri etkiler. Takımla birlikte daha fazla şey yaşanır. 11 oyuncuya doğru zamanda doğru şeyleri yapmalarını öğrenmeleri için yardımcı olmaya çalışırsınız.

Enerji

Saha kenarında bu kadar enerjik olmamın iki nedeni var. Birisi benim karakterim. Diğeri de oyuncular için bir yedek depo gibiyim. Eğer enerjilerinin biraz düştüğünü görürsem, hala orada olduğumu ve ihtiyaç duyduklarında onları tekmeleyeceğimi bilmeliler. Bazen kızgın olmak 'Bugün çok gergin' olmaktan daha iyidir. Her zaman tepki vermek için bir şeye ihtiyacınız vardır. Buna futbolcu olduğum zamanlarda da ihtiyaç duyardım.

İlişkiler

Hayatta yaptığımı her şey ilişkilerle ilgilidir. Eğer sadece kendi yaptıklarınızdan sorumlu olmak istiyorsanız o zaman bir ormanda ya da dağda yalnız başınıza yaşayın. Bir odaya girdiğinizde, odadaki ruh haliyle ilgili az da olsa sorumluluk sahibisinizdir. Futbol takımlarında birlikte ve çok yakın çalışmak zorundayız.

[Fotoğraf: Reuters]

Oyuncularımız Melwood'da (antrenman tesisleri) çalışan herkesin adını bilir. Odadaki atmosferi oluşturmak sadece bana ait değil. Takımdaki herkes bundan sorumludur. Hepimiz birbirimiz için kazanırız. Bu işi mutfaktaki Carol, karşılamadaki Caroline için yapıyoruz. Çünkü yaptığımız şeyin onlar için de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yaptığımız şeyi daha değerli kılıyor. Ne kadar büyük bir ekibiniz varsa kendinizi o kadar iyi hissedersiniz.

Örnek olmak

Lider olarak en son gelen ve ilk giden olamazsınız. Her zaman ilk ya da son olmak zorunda değilsiniz. Ama örnek olmak zorundasınız. Her şeyde mümkün olduğunda başarılı olmaya çalışıyorum. Oyuncularım için, kulübüm için elimden gelenin yüzde 100'ünü yapıyorum. Bu bir felsefe değil; bu benim yaşam tarzım.