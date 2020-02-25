Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ataşehir'de geçit yok
ING Basketbol Süper Ligi'nde 26 Şubat Çarşamba günü sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk edecek Fenerbahçe Beko, rakibine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet şansı tanımıyor.
Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugüne dek rakibini 16 defa konuk etti. Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 16 karşılaşmayı da galip bitirdi.
Rakibine karşı saha avantajını çok iyi kullanan Fenerbahçe Beko, sarı-kırmızılıları Ataşehir'deki salondan hep üzgün gönderdi.
Galatasaray'ın deplasmanda galibiyet hasreti 9 yıla yaklaştı
Galatasaray, yaklaşık 9 yıldır Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galip gelemiyor.
Fenerbahçe, rakibini bu sürede biri Sinan Erdem Spor Salonu, 16'sı ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu olmak üzere seyircisi önünde 17 kez ağırladı. Bu 17 maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibine adeta deplasmanda galip gelmeyi unutturdu.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda son olarak Fenerbahçe'yi 4 Haziran 2011'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda 72-71 yenmişti.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı iç sahada yakaladığı galibiyet serisi şöyle:
|Tarih
|Salon
|Skor
|30.12.2011
|Sinan Erdem
|80-79
|19.12.2012
|Ülker Sports Arena
|74-67
|31.03.2014
|Ülker Sports Arena
|77-52
|03.06.2014
|Ülker Sports Arena
|89-70
|05.06.2014
|Ülker Sports Arena
|74-73
|13.06.2014
|Ülker Sports Arena
|76-63
|19.06.2014
|Ülker Sports Arena
|20-0 (Hükmen)
|17.11.2014
|Ülker Sports Arena
|85-74
|21.05.2015
|Ülker Sports Arena
|93-67
|27.05.2015
|Ülker Sports Arena
|67-59
|27.02.2016
|Ülker Sports Arena
|77-68
|25.05.2016
|Ülker Sports Arena
|93-79
|27.05.2016
|Ülker Sports Arena
|80-55
|13.11.2016
|Ülker Sports Arena
|92-74
|26.01.2017
|Ülker Sports Arena
|85-80
|04.03.2018
|Ülker Sports Arena
|80-60
|08.05.2019
|Ülker Sports Arena
|90-67
Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.