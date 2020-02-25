Galatasaray zirve yarışında iddialı konuma geldi
Fenerbahçe’yi deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendiren Galatasaray, yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisiyle, zirve ile puan farkını 1’e indirdi. Sarı kırmızılılar, geçen sezon 8 puan geriden gelerek şampiyon olmuştu.
Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sıradaydı.
Sonraki 7 maçını kazanan sarı kırmızılılar, 23. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in bir puan gerisinde yer aldı.
Fatih Terim’in öğrencileri, yakaladığı galibiyet serisi ile ligde 4 basamak yukarı çıkmayı başardı.
Galatasaray, bu süreçte kazandığı puanlarla da ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi geçti.
Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 24 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, sonraki 7 haftada 21 puan elde etti.
İlk 16 haftada sadece 18 gol bulabilen Galatasaray, son 7 haftada 21 kez ağları sarsarken, kalesinden 3 top çıkardı.
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısına da buna benzer bir tablo ile başlamıştı.
24'üncü haftada lider Medipol Başakşehir'İn 8 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, 31'inci haftada rakibini yakalamıştı.
Ligin 33. haftasında turuncu lacivertlileri 2-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.
- 13:49
- 13:45
- 13:44
- 13:38
- 13:33