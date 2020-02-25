Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sıradaydı.

Sonraki 7 maçını kazanan sarı kırmızılılar, 23. hafta sonunda lider Medipol Başakşehir'in bir puan gerisinde yer aldı.

Fatih Terim’in öğrencileri, yakaladığı galibiyet serisi ile ligde 4 basamak yukarı çıkmayı başardı.

Galatasaray, bu süreçte kazandığı puanlarla da ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi geçti.

Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 24 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, sonraki 7 haftada 21 puan elde etti.

İlk 16 haftada sadece 18 gol bulabilen Galatasaray, son 7 haftada 21 kez ağları sarsarken, kalesinden 3 top çıkardı.

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısına da buna benzer bir tablo ile başlamıştı.

24'üncü haftada lider Medipol Başakşehir'İn 8 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, 31'inci haftada rakibini yakalamıştı.

Ligin 33. haftasında turuncu lacivertlileri 2-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.