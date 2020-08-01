Yalçın Koşukavak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Altay Kulübünde çalıştığı dönemde Fenerbahçe'nin yeni kulüp yapılanmasında kendisini görevlendirmeyi düşündüğünü Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan öğrendiğini belirtti.

Ekmekçioğlu'nun Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la bir görüşme yaptığını ve bu konunun sezon sonuna ertelenmesinin kararlaştırıldığını bildiren Koşukavak, şunları kaydetti:

"Şahsımın Fenerbahçe Spor Kulübü ile direkt olarak görüşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, Fenerbahçe Spor Kulübünün son derece etik kurallar çerçevesindeki yaklaşımı sonucu iki kulüp başkanı arasında 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen görüşmenin haricinde tarafıma herhangi bir teklif ya da görüşme talebi gelmemiştir. Bu tarihten sonra çıkan sayısız haberlere karşı açıklama yapmak istemiş olmama rağmen, kulüp yönetiminin talebi doğrultusunda sessiz kalma zaruretim doğmuştur.

Birçok kez talep etmeme rağmen, çıkan asılsız haberlere karşı benim cevap vermeme izin verilmeyişi ve takımın olumsuz etkilenebileceği düşüncesi ile kulüp tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmamış olmasından dolayı takımın başındayken transfer görüşmesi yapan kişi olarak gösterildim. Konunun aslının bu şekilde bilinmesini isterim. Bundan dolayı da gerçek durumu, haklı olarak etkilenen ve eleştiride bulunan Altay Spor Kulübü taraftarları başta olmak üzere kamuoyuna saygılarımla bildiririm."