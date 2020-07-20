Haber Giriş: Kaynak: AA
Watford'da Nigel Pearson dönemi sona erdi
İngiltere Premier Lig ekibi Watford, teknik direktör Nigel Pearson ile yollarını ayırdı.
Watford Kulübü, Aralık 2019'da takımın başına geçen 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
Pearson, Javi Gracia ve Quique Sanchez Flores'ten sonra bu sezon Watford'da görev yapan üçüncü teknik direktör olmuştu.
Premier Lig'de 36 haftada 34 puan toplayan Watford, düşme hattının üç puan üstünde 17. sırada yer alıyor.
Etiketler: İngiltere Premier LigSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:56
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