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Spor
AA 04.12.2023 22:25

Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
[Fotograf: AA]

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği ayrıca İstanbulspor maçında talimatlara aykırı hareketler nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ve Galatasaray karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahürat ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor Kulübünü de disipline yolladı.

Müşavirlik, bunların yanı sıra 14. hafta karşılaşmalarında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor kulüp idarecisi Mehmet Güzel ile Bitexen Antalyaspor idarecisi Deniz Ali Yeşil'i, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Siltaş Yapı Pendikspor Kulübü Başkanı Mahmut Türkoğlu'nu da disiplin kuruluna yolladı.

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