Süper Lig'de son durum

Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına MKE Ankaragücü karşısında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor: 3-3

VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: 3-2

Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Mondihome Kayserispor: 0-1

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor: 4-1

Puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 14 12 1 1 37 10 27 37 2.GALATASARAY 14 12 1 1 28 8 20 37 3.BEŞİKTAŞ 14 8 2 4 21 16 5 26 4.MONDİHOME KAYSERİSPOR 14 7 5 2 19 14 5 26 5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 14 6 5 3 26 16 10 23 6.TRABZONSPOR 14 7 2 5 24 18 6 23 7.KASIMPAŞA 14 6 3 5 25 27 -2 21 8.ÇAYKUR RİZESPOR 14 6 3 5 14 19 -5 21 9.BITEXEN ANTALYASPOR 14 5 5 4 20 16 4 20 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 4 6 4 24 21 3 18 11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 4 5 5 17 12 5 17 12.MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 5 5 20 20 0 17 13.EMS YAPI SİVASSPOR 14 3 6 5 17 24 -7 15 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 14 5 0 9 14 22 -8 15 15.TÜMOSAN KONYASPOR 14 3 5 6 15 20 -5 14 16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 14 3 4 7 16 31 -15 13 17.RAMS BAŞAKŞEHİR 14 3 3 8 14 20 -6 12 18.YILPORT SAMSUNSPOR 14 3 2 9 13 23 -10 11 19.CORENDON ALANYASPOR 14 2 5 7 11 23 -12 11 20.İSTANBULSPOR 14 2 2 10 11 26 -15 8

15. hafta

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Aralık Cuma:

20.00 Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor (RAMS Park)

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

10 Aralık Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor (RGH EnerTürk Enerji﻿)

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)