A Milli Kadın Futbol Takımı Gürcistan'ı konuk edecek

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6.ve son maçında 5 Aralık Salı günü Mersin Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlayacak.

Grubunda oynadığı tüm maçları gol yemeden kazanan milliler, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Milliler maç öncesi Mersin Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi A Milli Kadın Futbol Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyunculardan Gülbin Hız açıklamalarda bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Her bir oyuncumuz ülkemizi gururlandırmak için sahaya çıkacak

5 Aralık Salı günü Uluslar Ligi C Grubu'ndaki son maçlarına çıkacaklarını anımsatan Kıragası, "Şu ana kadar 5 maçımızı gol yemeden kazandık. 6'ncı maçımızı da gol yemeden kazanarak ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Bu anlar bizim için çok kıymetli. Ülkemizdeki kadın futbolunu tanıtmak için bu tarz galibiyetlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki yarın stadyumu dolduran taraftarlarımız oyuncularımızla çok gurur duyacak. Her bir oyuncumuz ülkemizi gururlandırmak, gelen seyircimizi mutlu etmek için sahaya çıkacak. O yüzden çok heyecanlı şekilde maç saatinin gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Ay-yıldızlı futbolcu Gülbin Hız ise, “Yarınki maçımızı kazanıp grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.” dedi.